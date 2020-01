Viorica Dăncilă îi cere explicaţii ministrului Finanţelor. "Când am plecat, deficitul era de 2,8%" "Daca ar exista corectitudine si transparenta, domnul ministru al Finantelor ar trebui sa vina si sa spuna ce plati a facut domnia sa in noiembrie si decembrie? Faptul ca nu vrea sa mearga in Parlament si sa vina cu toate cheltuielile care sa justifice imprumuturile extraordinar de mari pe care le-a facut, 40 de miliarde in doua luni si jumatate, in timp ce Partidul Social Democrat in doi ani si jumatate a imprumutat 79 de miliarde. Sa vedem ce cheltuieli a facut, ce plati a facut si cum s-a ajuns la acest deficit", a declarat Dancila, luni seara, la Digi 24. "In luna octombrie, deficitul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

