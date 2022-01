Viorel Moldovan are mare grijă la sănătatea lui! Cât de pretențios este antrenorul la cumpărături / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Flabio Carmona (49 de ani), un fost sportiv sud–american și antrenor al echipei naționale de triatlon a Cubei, a renunțat in urma cu 9 ani la tot ce avea in țara sa și a luat-o de la zero in Romania. O vizita aici s-a transformat pentru Flabio Carmona intr-o ședere pe viața. „ Am primit invitația de…

- Gazeta Sporturilor, redacția care editeaza singurul ziar de sport din țara și unul dintre site-urile cu cea mai mare audiența din Romania, respinge ferm afirmațiile recente ale lui Mircea Lucescu. Antrenorul a spus explicit ca „cineva din afara platea” pentru ca GSP sa-l critice pe Razvan Lucescu cand…

- La data de 22 decembrie 1967 s a nascut Dan Petrescu, fotbalist si antrenor roman. Acesta implineste varsta de 54 de ani. Daniel Vasile Petrescu n. 22 decembrie 1967, Bucuresti, Romania este un fost fotbalist si actual antrenor roman de fotbal. Din 31 august 2021 a reluat activitatea de antrenor al…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca gruparile din Liga 1 sa fie lasate sa aiba pe lista cati jucatori vor. “Mi se pare incredibil ca e pandemie si noi nu putem sa folosim ce jucatori vrem. Pai…

- Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca nu se astepta ca formatia sa sa aiba un parcurs atât de bun în Liga 1 (16 victorii în 18 etape), dar nici la parcursul slab din Conference League (o remiza și patru înfrângeri). Antrenorul celor de…

- Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Stiinta Baia Mare, a declarat ca membrii delegatiei romane sunt bine, stau in camerele de hotel, tin legatura cu autoritatile romane si spera sa poata pleca in scurt timp din Africa de Sud. Echipa a ramas blocata in aceasta tara dupa ce compania aeriana care…

- Viorel Moldovan are doua mari placeri in viața, vorbim despre caini, dar și despre sport, insa mereu știe cum sa iși imparta timpul astfel incat sa reușeasca cu brio pe ambele ”fronturi”. Dovada stau și imaginile noastre surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu…

- Florin Cițu a transmis vineri seara un mesaj, pe pagina sa oficiala de Facebook , dupa ce Romania a atins doua recorduri de vaccinare, cu peste 128.000 de persoane vaccinate, dintre care mai mult de 86.000 cu prima doza. Sunt „cifre care ne dau speranțe”, a spus premierul interimar, care a ținut sa-i…