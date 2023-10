Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, a ajuns la azil. Soția sa face terapie, se pregătește pentru travaliu de doliu Viorel Lis a fost internat intr-un centru de recuperare pentru varstnici care sufera de probleme locomotorii și reumatice. Starea de sanatate a fostului edil al Capitalei, care va implini 80 de ani la inceputul anului viitor, s-a inrautațit teribil in ultima perioada. Lis, care sufera de mai multe afecțiuni cronice, a ajuns din nou acasa, provizoriu, pentru ca centrul unde este internat urmeaza sa fie supus unui tratament de deratizare iar pacienții au fost evacuați pentru siguranța lor. In ultimii ani, fostul primar a fost internat de mai multe ori in spitale, mai ales dupa ce a suferit un accident… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

