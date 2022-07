Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a executat la Penitenciarul Jilava doar 10 luni din pedeapsa de 3 ani inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV.

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc poate fi eliberat din penitenciar. Decizia a fost luata, miercuri, de catre judecatorii Tribunalului Ilfov. Ca urmare a deciziei instanței, una definitiva, Hrebenciuc va fi eliberat condiționat din penitenciar și se va putea intoarce acasa. Hotararea vine la aproximativ…

- Fostul deputat social democrat Viorel Hrebenciuc va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, in urma unei decizii luate miercuri de judecatorii Tribunalului Ilfov. Judecatorii au decis ca el poate fi eliberat condiționat, avand in vedere varsta inaintata a acestuia și comportamentul din inchisoare. Initial,…

- Viorel Hrebenciuc a fost eliberat, miercuri, din inchisoare, dupa ce a executat mai putin de un an din pedeapsa de trei ani cu executare in dosarul Giga TV, informeaza G4media.Magistratii au admis contestatia lui Viorel Hrebenciuc si au dispus eliberarea acestuia din inchisoare."Admite propunerea privind…

- Viorel Hrebenciuc a fost pus in libertate de Tribunalul Ilfov. Condamnat in septembrie anul trecut la 3 ani de inchisoare in dosarul Giga TV, Hrebenciuc a facut cerere de eliberare inca de acum 3 luni, insa, in prima instanta, la Judecatoria Sectorului 4, nu a avut castig de cauza.

- TUPEU… Trimis dupa gratii ani grei, Dorel Buhaescu, unul dintre cei doi autori ai dezmațului de la Ferești, da semne de plictiseala in spatele gratiilor. Astfel, dupa cererea de revizuirea a pedepsei, Buhaescu vine, inca o data, in fața magistraților, cu o noua cerere de același fel. Cum era de așteptat,…

- Unul din cei mai controversați oameni de afaceri din Romania, Ioan Niculae gusta din libertate! Fostul patron al Astrei, in varsta de 67 de ani a fost eliberat din inchisoare, astazi, 22 mai 2022. Anunțul eliberarii acestuia a fost facut de fostul președintela clubului giurgiuvean, Dani Coman și de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…