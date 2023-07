Talentul violonistului Alexandru Tomescu este pus in valoare de instrumentul bijuterie pe care canta, un Stradivarius Elder 1702 ce a imprumutat și numele maestrului Ion Voicu. Caci și marele muzician roman a cantat timp de 40 de ani pe vioara cu o valoare de piața de circa 10 milioane de euro, fiind una dintre cele mai bine conservate din lume. In varsta de 46 de ani, Alexandru Tomescu a pus in evidența cea mai valoroasa vioara din Romania in zeci de țari. Stradivarius-ul Elder Voicu il are de 15 ani (l-a primit in urma unui concurs), in permanența instrumentul fiind pastrat și pazit in condiții…