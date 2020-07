Stiri pe aceeasi tema

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…

- "Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Și Domnul Dragnea se lauda cu procente uriașe in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare iar rezultatul a fost dezastruos. Așa și acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate. Cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucureștenii…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, o acuza de minciuna pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii si presedinte PNL Bucuresti, dupa ce aceasta a sustinut ca social-democratii ar cauta alt candidat la Primaria Capitalei in locul Gabrielei Firea."Candidatul PSD la Primaria Capitalei…

- Pana la alegerile locale au mai ramas trei luni de zile, dar relatiile dintre partide raman in continuare intr-o zona crepusculara. De la opiniile diferite pana la divergente care pot conduce la o ruptura totala in cele mai multe cazuri nu este decat un pas. Daca rasfoim ziarele din trecut vom avea…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a criticat-o foarte dur pe Gabriela Firea, la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat joi faptul ca masinile firmei de salubritate din Sectorul 5 au bruiat conferinta sustinuta de deputatul independent Nicusor Dan, acuzand faptul ca in spatele acestei actiuni se afla primarul general, Gabriela Firea, si primarul Sectorului…

- Președintele PNL București, Violeta Alexandru, a reacționat, joi, dupa ce Nicușor Dan a fost șicanat de șoferii camioanelor firmei de salubritate din Sectorul 5 in timpul unei conferințe. „A venit randul primarului PSD din Sectorul 5 sa execute dorințele stapanei”, a spus ea, anunța MEDIAFAX.„Este…

- Primarul general Gabriela Firea solicita spijinirea parintilor Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca, în cazul în care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor adopta în Parlament…