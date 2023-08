Stiri pe aceeasi tema

- Fost ministru liberal al Muncii, Violeta Alexandru l-a criticat sambata pe ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, despre care a spus ca a ajuns „mai pesedist decat pesedistii”, iar premierul Marcel Ciolacu „saliveaza” cu gandul la creșterea impozitarii.„E prea mult, este mult prea umilitor ceea ce face…

- Kelemen Hunor afirma ca prin propunerile din Ordonanța austeritații guvernul face o „tentativa de asasinat cultural cu premeditare”. Hunor descalifica propunerea autoritatile locale de a sprijini din venituri proprii activitati si institutii culturale afirmand ca inițiatorul ”probabil ca nu a fost…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

- Guvernul pregatește OUG privind masurile fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare, dar inainte de a pune proiectul in transparența decizionala miniștrii vor merge la Bruxelles, dupa data de 21 august. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vor discuta la Bruxelles…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins propunerea avansata de ministrul de Finanțe asumat de PNL, Marcel Boloș, care afirmase ca instituția pe care o conduce are in analiza scaderea TVA la alimentele de baza.„Exista o recomandare a Comisiei Europene sa avem doar doua praguri de TVA.…

- Premierul Romaniei nu este de acord cu reducerea TVA la alimentele de baza. Ideea a fost propusa de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la TVR INFO. Marcel Ciolacu reaminteste ca orice reducere a TVA a dus la o ieftinire rapida a produselor, insa nu pe termen lung.

- Miniștrii Educației, Muncii și Finanțelor vor fi prezenți marți la primele discuții cu sindicatele din invațamant asupra noii legi a salarizarii in care trebuie sa se regaseasca majorarile salariale cerute de profesori in timpul grevei generale care a durat trei saptamani, potrivit unur suvernamentale…