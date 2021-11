Violeta Alexandru acuză furios PNL: Ați mințit și ați trădat! Deputatul Violeta Alexandru, cea care a demisionat din PNL, ii ataca pe foștii colegi și arata ca au mințit electoratul liberal și s-au aliat cu cei de la PSD. ”Cand ii spui unui om ca PSD este ”ciuma roșie”, iar ceea ce faceți voi acum? Bagați PSD-ul la guvernare! Ați mințit electoratul, dragi liberali. Ați tradat oamenii, dragi liberali! La fel a facut și PSD: au vorbit urat despre PNL, au spus ca au vandut țara. Ați mințit electoratul, a fost o minciuna! Sa știți ca nu toți suntem doar dupa bani, nu toți suntem la fel. Electoratul liberal știe ca cel mai important este cuvantul și atunci cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Violeta Alexandru, cea care a demisionat din PNL, ii ataca pe foștii colegi și arata ca au mințit electoratul liberal și s-au aliat cu cei de la PSD. ”Cand ii spui unui om ca PSD este ”ciuma roșie”, iar ceea ce faceți voi acum? Bagați PSD-ul la guvernare! Ați mințit electoratul,…

- Vasile Dancu, Mihai Tudose, Alexandru Rafila și Gabriela Firea sunt principalele nume vehiculate de social – democrați pentru noul guvern alaturi de liberali. Acestea au fost prezentate luni seara de Marcel Ciolacu care a spus ca decizia privind inceperea negocierilor cu PNL a fost luata fara discuții…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu a declarat, joi, la Parlament, inainte de intalnirea PNL-PSD, pentru negocierea unei majoritati parlamentare, ca PSD-ul ar trebui sa dea premierul si a mentionat ca se poate guverna in aceasta formula, daca si ”penelistii fac un efort”. Intalnirea…

- Ultimul sondaj de opinie publicat in aceasta saptamana de catre firma lui Marius Pieleanu a generat un scandal de pomina in PSD, mai ales la nivelul conducerii. Conform acestui sondaj, clasamentul increderii in politicieni e condus de Alexandru Rafila (30%), Marcel Ciolacu (25%), Emil Boc (24%), Raed…

- Caderea spectaculoasa in sondaje a PNL și USR a generat o emulație incredibila in randul membrilor și a liderilor PSD care simt ca pot reveni la guvernare. Unul dintre liderii PSD care vrea sa revina cat mai repede la butoanele partidului este baronul de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns, ca urmare a…

- Moțiunea de cenzura introdusa de USR-PLUS și AUR impotriva cabinetului Cițu a bulversat scena politica romaneasca, dar valurile cele mai mari par sa vina dinspre PSD. Aproape zilnic, liderii PSD, fie ca e Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Mihai Tudose sau Vasile Dincu anunța diverse scenarii…

- Co-presedintele AUR, deputatul George Simion, s-a aratat nemultumit de absenta a trei reprezentanti ai PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, unde ar fi trebuit stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii AUR si USR PLUS, si care…