Stiri pe aceeasi tema

- Masacru de proporții intr-o inchisoare din Ecuador! Conform primelor informații, este vorba despre cel putin 58 de morti, in urma infruntarilor intre bande. Interventia politiei pentru a incerca sa restabileasca ordinea in inchisoare a salvat zeci de vieti, potrivit Pablo Arosemena, guvernator al provinciei…

- Confruntarile violente intre grupuri rivale de detinuti au inceput vineri seara la inchisoarea din Guayaquil, sud-vestul Ecuadorului și s-au soldat cu cel puțin 58 de decese și 12 raniți, potrivit BBC . Evenimentul vine dupa ce, la sfarșitul lunii septembrie, in aceeași inchisoare, cel puțin 116 prizonieri…

- Generalul Tannya Varela a anuntat intr-o conferinta de presa ca "pana acum, infruntarile intre detinuti care au inceput vineri s-au soldat cu 58 de detinuti ucisi si douasprezece raniti".Interventia politiei pentru a incerca sa restabileasca ordinea in inchisoare "a salvat vieti", a declarat Pablo Arosemena,…

- Politia ecuadoriana a informat sambata ca a confiscat o tona de cocaina in timpul unui raid desfasurat in provincia Guayas, situata in sud-estul tarii andine, transmite EFE. Pe contul sau de Twitter, politia a anuntat ca in Guayaquil (capitala provinciei Guayas) "a fost confiscata O TONA de…

- Peste 100 de deținuți au fost uciși intr-o lupta mortala intr-o inchisoare din orașul portuar ecuadorian Guayaquil. Se așteapta sa dureze zile pentru a identifica cadavrele, lasand rudele deținuților sa se teama de cel mai rau. Sute de rude adunate in fața morgii orașului Sute de rude s-au adunat la…

- Douazeci si patru de detinuti au fost ucisi si peste patruzeci au fost raniti in urma unei lupte dintre doua bande rivale, intr-o inchisoare din sud-estul Ecuadorului, au anuntat marti autoritatile locale. Aceste violente au facut „24 de morti si 42 de raniti”, a anuntat pe Twitter guvernatorul provinciei…

- Unul dintre momentele cheie ale luptei pentru Kabul a fost cel in care talibanii au eliberat mii de deținuți din inchisoarea principala a orașului. Acum, unii dintre cei eliberați din inchisoarea Pul-e-Charkhi au devenit angajați ai acesteia, relateaza BBC.

- Dupa ce au escaladat gardul inchisorii San Donato, aceștia ar fi facut cu mana inainte de a disparea, informeaza stiridiaspora.ro .Unul dintre deținuți era in așteptarea unui proces, iar celalalt, cu o condamnare definitiva.Un elicopter și mai multe patrule ale poliției sunt in cautarea celor doi.„Au…