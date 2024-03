ISU Ialomita:Actiuni pe timpul desfasurarii festivalului Motorpark Romania, in localitatea Adancata Nr. 10 din 11 martie 2024 BULETIN INFORMATIV Pompierii ialomiteni au fost prezenti la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local.Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, interventia in cazul accidentelor rutiere si asigurarea masurilor PSI reprezinta doar cateva exemple dintre cele 56 de misiuni desfasurate de salvatorii ialomiteni, in ultimele 72 de ore 08 10.03.2024 .La nivel ju ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

