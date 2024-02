Lepra parea ca a disparut și, totuși, e prezenta in unele zone ale globului, chiar și in Florida unde a revenit cu cateva luni in urma. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații , 200.000 de noi cazuri de lepra sunt raportate anual. Cunoscuta și sub numele de maladia Hansen, provocata de bacilul Mycobacterium leprae, lepra ramane o problema majora in 14 țari din Afria, Asia și America Latina. Dar in urma cu cateva luni, cazuri de lepra au aparut și in Florida, provocand panica in aceasta zona. In fața acestei situații, mulți se intreaba daca aceasta boala, una dintre cele mai vechi din istoria…