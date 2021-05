Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre “un razboi la scara mare”, a atentionat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, indemnand cele doua parti sa puna capat “imediat” confruntarilor. ″Incetati imediat tirurile. Aceasta escaladare se indreapta spre un razboi la…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- "Incetati imediat tirurile. Aceasta escaladare se indreapta spre un razboi la scara mare. Liderii tuturor taberelor trebuie sa se angajeze in favoarea unei detensionari. Un razboi in Gaza ar fi devastator si cei care vor plati pretul sunt oamenii simpli", a subliniat Wennesland, intr-un tweet.Ministrul…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe, transmite AFP. Intr-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat ca a dat unda verde pentru declararea starii…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- "Organizațiile teroriste din Gaza au trecut o linie roșie in seara zilei de luni lansand rachete in zona Ierusalimului", a spus Netanyahu referindu-se la Hamas.Și imediat a adaugat: „Israelul va reacționa cu forța (...), cine ataca va plati un preț mare. Va spun, cetateni ai Israelului, conflictul actual…

- Statele Unite au cerut marti Israelului si palestinienilor sa evite uciderile ''profund regretabile'' in randul civililor, dupa atacuri ale statului evreu lansate in represalii la atacurile cu rachete din Fasia Gaza, relateaza AFP. ''Pierderea de vieti de partea israeliana, pierderea…