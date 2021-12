Vinul românesc, un business de miliarde Potrivit unei analize KeysFin, cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania va creste cu 20% in acest an, de la un nivel de 1,7 miliarde lei in 2020. Piata de vin locala a ramas cu 24% peste nivelul din 2015 si cu 64% mai mare decat in 2010, Romania avand cel mai mare […] The post Vinul romanesc, un business de miliarde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

