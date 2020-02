Biroul Executiv al PNL se va reuni vineri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se candidatul la Primaria Capitalei, dar si lista Cabinetului condus de premierul desemnat Florin Citu si programul de guvernare al viitorului Executiv.



"Maine, la ora 9,00, avem convocata reuniunea conducerii statutare a PNL in care vom lua doua decizii: una fiind decizia legata de candidatul la Primaria Capitalei si doi - lista Guvernului si programul de guvernare", a anuntat presedintele PNL Ludovic Orban, joi, intr-o conferinta de presa.



In ceea ce priveste candidatura la Primaria Capitalei,…