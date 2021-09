Stiri pe aceeasi tema

- Valul patru al epidemiei de coronavirus se simte tot mai mult in sistemul medical, iar aceasta se vede deja in organizarea unitaților medicale din județ. Spitalul modular de pe stadionul CFR a fost reactivat, iar marile unitați medicale din oraș au detașat acolo personal pentru a acoperi cele cateva…

- Fața de ziua precedenta, la nivelul județului Mureș au fost inregistrate 4 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, a anunțat miercuri, 11 august, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, 12 persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș a fost inregistrat un caz nou de infecție cu noul coronavirus, a anunțat joi, 5 august, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, 3 persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș",…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o dublare a numarului de cazuri noi de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de marți și pana miercuri au fost inregistrate opt noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. La raportarea de marți au fost patru cazuri noi. Pana…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș nu au fost inregistrate cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, a informat joi, 1 iulie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 8 persoane confirmate pozitiv in spitalele…

- Fața de ziua precedenta, la nivelul județului Mureș nu au fost inregistrate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, a anunțat miercuri, 30 iunie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 10 persoane confirmate…

- Fața de ziua precedenta in județul Mureș a fost inregistrat un singur caz nou de infectare cu noul coronavirus, a anunțat vineri, 25 iunie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 14 persoane confirmate pozitiv in…

- Autoritațile au anunțat si patru decese. Alte 61 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 158 de pacienti, in spitale fiind internate in total 759 de persoane infectate cu Sars- Cov-2. Județul Mureș are doua noi cazuri, in timp ce in Brașov, Harghita și Covasna nu a fost…