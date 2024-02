Stiri pe aceeasi tema

- Membrii AUR Bacau au participat la un protest spontan in centrul orașului, exprimandu-și dezacordul fața de intenția de a se comasa alegerile. Protagoniștii evenimentului au continuat marșul catre sediul PSD Bacau, unde au depus simbolic “sicriul democrației”. Protestatarii au denunțat vehement ceea…

- Presedintele filialei Mures a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), Razvan Biro, sustine ca o comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale ar fi „un atac la democratie", avand ca scop real pastrarea puterii de catre actuala guvernare.„Zilele acestea, PSD si PNL dau un nou atac la democratie,…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionut Stroe, afirma ca ideea comasarii alegerilor nu apartine PNL, subliniind ca este vorba despre „simplificarea procesului electoral, in niciun caz de șmecherie”, transmite News.ro.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le cere colegilor de coaliție un calendar clar, asumat politic, pentru organizarea alegerilor din acest an și spune ca, pana cand nu va fi luata o decizie politica, nu va fi stabilita nicio comasare a alegerilor.

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat duminica, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu locale, ca ”este o ticalosie” care il pune pe premierul Ciolacu in ”barca lui Lukasenko” si vor ataca prin orice mijloc legal o astfel de decizie care scoate Romania din randul tarilor civilizate, informeaza…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca se discuta mult in ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar acest lucru nu este "o problema urgenta a romanilor", informeaza Agerpres."Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor.…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca țara noastra nu are cum sa saraceasca exact din cauza organizarii tuturor rundelor de alegeri la timpul lor, scenariul comasarii unora dintre ele fiind unul prematur. Liderul PSD da astfel o replica liberalilor care au avansat argumentul economic.

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…