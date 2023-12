Vin Diesel, pe numele sau real Mark Sinclair Vincent, este acuzat de o fosta asistenta de agresiune sexuala. La un tribunal din California a fost depusa, joi, o plangere pentru fapte petrecute in 2010. Totul s-ar fi intamplat intr-o camera de hotel din Atlanta, in timpul filmarilor pentru Fast and Furious, noteaza lefigaro.fr . Asta Jonasson, care fusese angajata de echipa de filmare, a fost trimisa sa il ajute pe acesta sa paraseasca hotelul la primele ore ale dimineții, evitand paparazzi. „In timp ce se afla singura cu el in apartamentul hotelului, Vin Diesel a agresat-o sexual. Doamna Jonasson…