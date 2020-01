Viitorul pietei muncii: calitatile de care vei avea nevoie pentru a atinge succesul la job, peste 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent.In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808…

- Anul 2020 a fost unul extraordinar pentru ofertele publice initiale, succesul listarii grupului saudit Aramco si al grupului chinez Alibaba compensand debuturile dezamagitoare la bursa ale Uber si Lyft, relateaza CNBC.

- Comunicarea și lucrul in echipa sunt elementele cheie in procesul de integrare pe piața muncii. Totuși, exista foarte mulți oameni Post-ul Tinerii NEETs invața despre beneficiile lucrului in echipa și integrarea pe piața muncii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2019 a fost de 365.000 persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (370.000 persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (373.000 persoane).

- O piața a muncii competitiva are nevoie de profesioniști bine pregatiți, cu abilitați practice adaptate realitaților zilei. Este una dintre marile preocupari ale angajatorilor, care are un impact direct asupra dezvoltarii economice a unei companii, dar și a intregii industrii. Pregatirea forței de munca…

- Primaria Alba Iulia a pus in consultare publica regulamentul de funcționare a Pieței volante Transilvania, deschisa in fiecare vineri, in parcarea fostei policlinici a spitalului, pe Bulevardul Transilvaniei. Piața pune la dispoziție 45 de locuri pentru producatorii agricoli din Alba Iulia și localitațile…

- „La finalul unei perioade in care, mai ales in ultimii 3 ani, politicile haotice aplicate de PSD in privința creșterilor salariale nesustenabile, absenței investițiilor publice și ineficienței fiscale a aparatului de stat, au afectat economia reala, iata ca motorul economic al țarii incepe sa semnalizeze…

- Economia se schimba cu pași rapizi, iar daca nu ți-ai dezvoltat un set de abilitați pentru job-urile viitorului (nu prea îndepartat, momentul fiind dupa colt) s-ar putea ca foarte curând sa ramâi fara job. Daca ești un șef plafonat doar pe a da ordine și a pierde timpul la cafea fara…