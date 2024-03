Asociația din România care a angajat peste 1.500 de persoane anul trecut Asociația Ateliere Fara Frontiere (AFF), o organizație dedicata sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru reintegrarea lor pe piața muncii, a angajat recent peste 1.500 de persoane și a primit statutul de asociație de utilitate publica. In Romania, asociațiile de utilitate publica sunt apreciate pentru contribuția lor la soluționarea problemelor sociale sau culturale, iar veniturile obținute din activitațile lor sunt direcționate catre atingerea scopului lor statutar. „In cei 15 ani de activitate, AFF a angajat in atelierele sale 270 de persoane aflate in afara pieței muncii, iar in ultimul an… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

