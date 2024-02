Stiri pe aceeasi tema

- ​Renault a anunțat ca va lansa un SUV compact de familie care se va numi Symbioz și va fi prezentat la primavara. Modelul va dispune de motor E-Tech full hybrid 145, iar mașina este mai mica decat Arkana și Austral, dar mai mare decat Captur.

- Inmatricularile de autoturisme noi, in Romania, au crescut cu 11,6% in 2023 fata de anul anterior, marja in care autoturismele "electrificate" au inregistrat un salt de 25,9%, pana la o cota de piata de 24,4%, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV),…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in Romania, au crescut cu 11,6% in 2023 fata de anul anterior, marja in care autoturismele "electrificate" au inregistrat un salt 25,9%, pana la o cota de piata de 24,4%, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV),…

- Dacia a inmatriculat in 2023 un numar de 46.124 de vehicule pe piața din Romania, in creștere cu 14,8% fața de cele 40.179 de unitați comercializate in anul precedent, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Astfel, Dacia a avut o cota de 28,6% din totalul inmatricularilor de vehicule noi. Pentru…

- Inmatricularile Renault din anul 2023 au dus la o cota de piața de 9,5%, ceea ce poziționeaza marca franceza pe locul 1 in categoria marci importate (PC + LCV). Mix de modele mai bun, cu o creștere puternica pe segmentul C (50% mix in vanzari PC Renault, +5,1 puncte vs 2022,) datorita succesului modelelor…

- Renault a inmatriculat in Romania 15.319 unitați, inregistrand o cota de piața de 9,5% (+1,4 puncte vs. 2022) și ocupand prima poziție in topul marcilor importate inmatriculate in 2023, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Renault a inregistrat o creștere semnificativa a vanzarilor in segmentul…

- Luna decembrie a adus un volum de 9.250 de autoturisme inmatriculate in Romania, fiind cea mai slaba luna din intreg anul 2023, cu o scadere de 25,63% comparativ cu decembrie 2022, sugerand astfel un declin al cererii de autoturisme noi in Romania. Daca suprapunem aceasta tendinta, inceputa in lunile…

- Asociația Constructorilor de Autoturisme din Romania (ACAROM), care reprezinta Dacia și Ford, dar și mulți furnizori de componente, critica, intr-un comunicat, reducerea valorii tichetelor Rabla și Rabla Plus, anunțate intr-un proiect de ordonanța de urgența publicat de Ministerul Finanțelor, miercuri,…