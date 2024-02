Stiri pe aceeasi tema

- Francezii de la Renault continua ofensiva in segment C cu un nou SUV compact de familie. Acesta va integra cele mai noi tehnologii ale producatorului din Hexagon, dar și cel mai nou limbaj de design Renault. Acum aflam și cum se va numi: Symbioz. Noul SUV va avea o lungime de 4.41 metri și, potrivit…

- Sergiu Malagamba a fost un adevarat dandy al Bucurestiului anilor ’40. Compozitorul a popularizat jazz-ul in randurile bucurestenilor, dar, fara sa-si doreasca asta, a generat o miscare ce i-a adus probleme cu autoritatile regimului Ion Antonescu.

- Inmatricularile Renault din anul 2023 au dus la o cota de piața de 9,5%, ceea ce poziționeaza marca franceza pe locul 1 in categoria marci importate (PC + LCV). Mix de modele mai bun, cu o creștere puternica pe segmentul C (50% mix in vanzari PC Renault, +5,1 puncte vs 2022,) datorita succesului modelelor…

- Renault a inmatriculat in Romania 15.319 unitați, inregistrand o cota de piața de 9,5% (+1,4 puncte vs. 2022) și ocupand prima poziție in topul marcilor importate inmatriculate in 2023, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Renault a inregistrat o creștere semnificativa a vanzarilor in segmentul…

- Noul model Dacia Duster va fi disponibil in Romania la un pret de pornire de 18.800 euro. Modelul va putea fi comandat incepand din prima saptamana a lunii martie, primele livrari catre clienti fiind prevazute pentru sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului in curs.”Primii 200 de clienti…

- Trei persoane au fost ucise joi dimineața și șase ranite, iar trei sunt in stare grava este un prim bilanț al unui atac cu arma de foc lansat intr-o stație de autobuz din Ierusalimul de Vest, a anunțat poliția israeliana citata de RFI. Poliția a precizat ca atacul a fost pus la cale de doi […] Articolul…

- China a inceput sambata exercitii militare de-a lungul granitei sale cu Myanmar si a cerut cetatenilor sai sa paraseasca de urgenta nordul acestei tari, afectat de lupte de la sfarsitul lunii octombrie, potrivit AFP.Confruntarile s-au intensificat in special in zonele vaste din nordul statului Shan…