Stiri pe aceeasi tema

- O lume cu vehicule zburatoare, precum in sitcomul The Jetsons din anii 1960, ar putea fi mai aproape decat credeti, companiile din SUA, inclusiv mai multe startup-uri, dezvoltand taxiuri electrice aeriene care au ca scop sa scoata masinile de pe sosea si sa mute traficul in aer, transmite CNBC. Companiile…

- Cristiano Ronaldo ar uma sa semneze tot cu o echipa din Anglia, dupa ce și-a reziliat marți contractul cu Manchester United , anunța presa spaniola, potrivit Gazetei Sporturilor . Starul portughez in varsta de 37 de ani are șanse foarte mari sa semneze cu Newcastle in perioada de transferuri din ianuarie.…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a transmis joi, 3 noiembrie, ca un numar de 129 de zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute, in intervalul 27 octombrie - 2 noiembrie 2022, pe Aeroportul Henri Coanda.De asemenea, 12 curse au fost anulate,In…

- In perioada 20-26 octombrie 2022, pe Aeroportul Henri Coanda, au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute un numar de 226 de zboruri (aterizari și decolari).Pentru 70% dintre acestea, companiile aeriene au raportat drept cauza rotația aeronavelor sau lipsa echipajului, potrivit Companiei Naționale…

- Lumea traiește in continuare intr-o inechitate absoluta, pusa pe seama diferiților factori. Resurse locale limitate, fonduri insuficiente, fragilitate determinata de diferite conflicte, toate contribuie la crearea unei stari de incertitudine cu privire la evoluția sectorului energetic. Cert este ca,…

- Aproape toate zborurile din Rusia catre destinații straine au fost epuizate miercuri, dupa ce președintele Vladimir Putin a declarat o mobilizare „parțiala” a celor 25 de milioane de rezerviști ai țarii. Totodata au aparut și numerose zvonuri despre inchiderea frontierelor pentru barbați.

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri…

- Autoritatea aviației civile din Moldova a blocat Air Moldova și alți transportatori naționali sa reia zborurile intre Chișinau și Moscova, a declarat sambata vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters. „Rog cetațenii sa nu se lase amagiți”, a spus Spinu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…