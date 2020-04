Stiri pe aceeasi tema

- Renault Megane este unul dintre modelele producatorului francez care a devenit rapid un succes de piața. Cu toate acestea, in ultimii ani, vanzarile inregistrate in segmentul compact nu au mai inregistrat performanțe, iar producatorii s-au orientat catre alte strategii. Laurens van den Acker, directorul…

- La inceputul anului curent, Toyota a anunțat ca pregatește un SUV de clasa mica dedicat pieței din Europa. Inițial, prezentarea noului model a fost programata pentru Salonul Auto de la Geneva, insa anularea evenimentului a dus la amanarea lansarii. Acum, Toyota a publicat primele imagini și detalii…

- Citroen a anunțat inca din primavara anului 2018 ca va reintroduce in gama un hatchback de clasa compacta care va primi și o varianta electrica. Totodata, lansarea acestui model urma sa coincida cu eliminarea lui C4 Cactus din portofoliu. Acum, oficialii Citroen vin cu informații noi despre electrificarea…

- Primul rod al imaginației designerilor Renault a fost EZ-GO, o alternativa la mijloacele de transport in comun. Conceptul, expus pentru prima data la Salonul Auto de la Geneva, in martie 2018, este un robo-vehicul electric și autonom in care pot calatori pana la șase persoane. Accesul se face printr-o…

- Hyundai a publicat primele imagini teaser cu viitorul i30 facelift. Conform oficialilor companiei asiatice, modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile la inceputul lunii martie. Viitorul Hyundai i30 facelift va miza pe o serie de modificari…

- La jumatatea anului trecut, Peugeot a publicat primele imagini și detalii referitoare la noua generație 2008. SUV-ul de segment B dezvoltat de producatorul francez a crescut in dimensiuni, mizeaza pe un design modern imprumutat de la hatchback-ul 208 și beneficiaza de un pachet generos de tehnologii…

- Gama pick-up Mercedes X 350d 4MATIC W470 a iesit astazi din productie dupa cativa ani in care acest model Clasa X a stat in gama celor de la Mercedes fara a reprezenta mare lucru. De fapt vorbim acum de un ESEC DE AMPLOARE al celor de la Mercedes care au colaborat cu Nissan pentru…