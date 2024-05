Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat in trafic și in punctul de trecere a frontierei, doi cetațeni romani aflați la volanul unor autoturisme, deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Concret, in cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, pe timpul unor misiuni de…

- Politistii din Romania au reusit sa opreasca cu focuri de arma o masina condusa de un moldovean care transporta 9 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara. Dintre cei 9 doar 6 au fost prinsi. Unul dintre migranti a fost dus la spital, iar alți 3 au reusit sa fuga, scrie news.ro .

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița (judetul Timiș) au depistat, in acest weekend, unsprezece cetateni straini intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca fraudulos frontiera in Serbia. „In data de 16 martie 2024, in jurul orei 23:00, politistii…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la zona verde”.

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la zona verde”. Duminica dimineața, in jurul orei 04:00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat optsprezece cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera... The post Optsprezece migranți, depistați in tentativa de trecere ilegala a frontierei appeared first on Special Arad ·…

- La data de 26 februarie, pe strada Dragoș Voda din Vișeu de Sus s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul ca evenimentul rutier s-a produs cu implicarea unui barbat in varsta de 30 de ani, care se afla sub masura preventiva…

- n cursul zilei de 22 februarie, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, județul Satu Mare, au declanșat o ampla acțiune specifica pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 17.40, polițiștii au observat pe…