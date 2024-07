Un şofer băut s-a urcat într-o maşină neînmatriculată şi a intrat cu ea într-o staţie de autobuz Un barbat, de 55 ani, din comuna Asau, a fost arestat la domiciliu dupa ce, beat fiind, s-a urcat la volanul unui autoturism neinmatriculat si a intrat intr-o statie de autobuz din localitate, transmite IPJ Bacau. Politistii au constatat ca un localnic de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Asau, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, parasind partea carosabila și intrand in coliziune cu o stație de autobuz. Din fericire, in statie nu se afla nici o persoana, accidentul soldandu-se doar cu pagube materiale. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

