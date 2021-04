​VIDEO/FOTOGALERIE Test Drive Dacia Sandero TCe 90. Fabricat în Orient cu gândul la Occident ​Dacia Sandero a ajuns la a treia generație, ocazie cu care primește cea mai mare transformare de la momentul lansarii primei generații. Este disponibil doar cu motoare pe benzina (și GPL), deci fara diesel, iar transmisiile pot fi manuale cu 5 sau 6 trepte, precum și CVT (cu variație continua, &"automata&"). Cu ocazia acestui Test Drive, Dacia Sandero dezvaluie un interior demn de o mașina occidentala, însa taierile de costuri au dat naștere unor soluții constructive ciudate pe alocuri, precum evacuarea eșapamentului prin lateral-stânga-spate.





