Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a oferit prima explicație pentru retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei și alegerea variantei de candidați proprii de catre PNL și PSD. Cioalcu spune ca, deși decizia a fost una dificila, este soluția corecta pentru administrația Capitalei…

- Iata mesajul publicat de Marcel Ciolacu:"Decizia ca PSD și PNL sa mearga cu proprii candidați la Primaria Capitalei a fost dificila, dar este soluția corecta pentru bucureștenii condamnați de patru ani la frig, mizerie, poluare și trafic blocat care, in loc de soluții, aveau de ales acum doar intre…

- Piata de energie s-a schimbat fundamental in ultimii ani. Consumul a scazut, marii consumatori au pus lacatul pe usa sau si-au redus activitatea, exportul este blocat din lipsa infrastructurii, dar si a incapacitatii ministerului de a face un mix de...

- Comunicat de presa: USR propune soluția corecta pentru a-i scapa de birocrație pe romanii care vor sa porneasca o afacere USR propune soluția corecta pentru a-i scapa de birocrație pe romanii care vor sa porneasca o afacere Antreprenorii la inceput de drum vor avea mai puține proceduri de indeplinit…

- Klaus Iohannis a anuntat ca vrea sa fie seful NATO: Am decis sa intru in competiție pentru funcția de secretar general al NATO Președintele Klaus Iohannis a anuntat marti intr-o declaratie de presa ca a decis sa intre in competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Anterior, in declaratiile…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general al NATO. „Sunt doua decenii de cant Romania este membru NATO. Valorile cardinale ale alianței, printre care statul de drept, au reparezentat busola care ne-a ghidat spre o democrație autentica.…

- Video | Klaus Iohannis anunța oficial: Am decis sa intru in competiție pentru funcția de secretar general al NATOPreședintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general al NATO."Sunt doua decenii de cant Romania este membru NATO. Valorile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a anuntat astazi ca a decis sa intre in competitie pentru functia de secretar general al NATO."Valorile cardinale ale NATO, intre care statul de drept, au reprezentat busola care ne a ghidat spre consolidarea unei democratii autentice. Umbrela NATO ne a oferit cele…