- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in localitatea Letca Noua, judetul Giurgiu. Au fost gasite trupurile carbonizate a doua persoane. Cazul va fi preluat de cei de la Criminalistica, de cei de la Procuratura care vor efectua cercetari pentru a afla motivul accidentului aviatic.

- O noua subunitate de pompieri, care va interveni pentru locuitorii de pe o raza de 100 de kilometri patrați, a fost inaugurata, joi, in localitatea ilfoveana Domnești. Asta in condițiile in care pana acum, in cazul izbucnirii unui incendiu in zona, interveneau echipe din București și Giurgiu. „Acum,…

- Incident aviatic, sambata, in Constanța. Un avion de mici dimensiuni, decolat din Tuzla și pilotat de un englez, a avut o defecțiune la trenul de aterizare și a aterizat la Aeroportul Mihail Kogalniceanu. Pista Aeroportului Internațional Mihail Kogalniceanu a fost inchisa intre orele 7.00 și 12.00. …

- A fost panica la bordul unui avion care ar fi trebuit sa aterizeze la Iasi. Cursa Londra-Iasi, cu aproape 200 de pasageri la bord, printre care si 10 copii, a survolat aeroportul timp de 40 de minute, pana cand pilotul a decis sa renunte la manevra. Din cauza vantului puternic, aeronava a fost redirectionata…

- Un elicopter cu șase pasageri și un pilot a fost dat disparut, joi, intr-o zona montana din Italia, autoritațile desfașurand, vineri, ample operațiuni de cautare a epavei și a eventualelor victime, relateaza AFP. Potrivit jurnaliștilor din Italia, elicopterul ii transporta pe cei 6 pasageri, patru libanezi…

- Un barbat din Giurgiu a fost reținut și apoi a primit mandat de arestare dupa ce a fost reclamat la poliție chiar de fiul sau. Barbatul și-a atacat fost soție, in condițiile in care avea și ordin de restricție. Baiatul de 13 ani, din localitatea Vlad Țepeș, județul Giurgiu, a sunat la 112 spunand ca…