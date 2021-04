Stiri pe aceeasi tema

- ​În jur de 82 de demonstranți prodemocrație au fost uciși joi seara și vineri în orașul Bago din apropierea capitalei comerciale Yangon, relateaza Reuters citând presa locala și Asociația pentru Asistența acordata Prizonierilor. Soldații care au preluat puterea dupa lovitura…

- Oponentii conducerii militare din Myanmar au inscriptionat duminica mesaje de protest pe oua de Paste, în timp ce mii de protestatari au iesit din nou pe strazi, denuntând puciul din 1 februarie si confruntându-se cu fortele de securitate care au împuscat si ucis cel putin șase…

- Fortele de securitate din Myanmar au deschis focul sâmbata asupra unor manifestanti pro-democratie, ucigând cinci persoane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.În pofida celor 550 de manifestanti ucisi de gloantele politistilor si militarilor dupa lovitura de stat de la 1…

- Zeci de protestatari au fost impuscati mortal de fortele de ordine, sambata, in Myanmar, iar Centrul Cultural american din Yangon (Rangoon), cel mai mare oras al tarii, a fost vizat de un atac armat. Cel putin 80 de persoane au fost impuscate mortal de fortele de ordine, sambata, in mai multe…

- O fetita de 7 ani a fost împuscata în locuinta ei dupa ce fortele de securitate au deschis focul marti în al doilea oras ca marime din Myanmar, Mandalay, ea fiind victima cu vârsta cea mai frageda a reprimarii protestelor împotriva loviturii de stat militare de luna trecuta,…

- Politia birmana a deschis focul impotriva unor manifestanti, duminica, atat in fosta capitala Yangon, cat si in alte orase din Myanmar, si a ucis cel putin 18 persaoane - in cea mai sangeroasa zi de la inceputul contestarii loviturii stat, denunta ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro. ”Toata…

- Politia din Yangon, cel mai mare oras din Myanmar, a tras cu gloante de cauciuc si a operat arestari sambata in mai multe locuri unde oamenii se adunau sa protesteze impotriva juntei, au relatat martori in social media, citate de dpa si Reuters. Interventii similare ale fortelor de ordine au fost…

