Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier pe o strada din Kiev. „La Kiev, un automobil a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei si cu vehiculele din escorta lui", a anunțat Serghei Nikiforov, purtatorul de cuvant al președintelui, intr-un comunicat postat pe Facebook. Medicii care l-au consultat sustin ca Zelenski […]