Stiri pe aceeasi tema

- Criticarea armatei este ilegala in Rusia lui Vladimir Putin, iar afișarea deschisa a ambițiilor politice care ar putea pune in discuție președintele este foarte nepotrivita. Cu toate acestea, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigozin, se mandrește cumva cu ambele lucruri in aceste zile și, cel puțin…

- Seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin cere ca Rusia sa treaca la un regim ca-n Coreea de Nord, cu granite inchise si munca fortata, sau va veni revolutia, ca la 1917. „Suntem intr-o situatie in care putem pur si simplu sa pierdem Rusia", a declarat Prigozhin, care a folosit si o injuratura pentru…

- Sunt zile de foc pentru locuitorii orașului Bahnut, devenit noul Mariupol din cauza bombardamentelor permanente ale rușilor. Orașul a devenit cel mai disputat in actuala etapa a razboiului din Ucraina, inaintea contraofensivei trupelor ucrainene și in așteptarea zilei de 9 mai - Ziua Victoriei, pe care…

- Evgheni Prigojin, liderul fortei de mercenari Wagner Group, a declarat vineri, 5 mai, intr-un anunt brusc si dramatic, ca fortele sale vor parasi orasul ucrainean Bahmut, pe care incearca sa il captureze din vara 2022, dupa ce anterior postase un videoclip violent ca imagine si limbaj in care ii acuza…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, numit și „Bucatarul lui Putin”, a acuzat intr-un mesaj plin de injuraturi ca ministrul Apararii și șeful Statului Major din Rusia i-au lasat oamenii fara muniție. Intr-un clip video, acesta a aratat cadavrele a zeci de luptatori care ar fi fost…

- Propaganda Kremlinului continua delirul referitor la folosirea de arme nucleare in Ucraina. Recent, propagandiștii lui Putin au venit cu o noua „idee” in acest sens: mai exact, lansarea unei bombe atomice „mici” intr-o zona puțin populata din regiunea Transcarpatia, care se invecineaza și are granița…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, anunta luni, 24 februarie, ca fiul sau, Nikolai, in varsta de 33 de ani, a participat la ofensiva rusa in Ucraina, la cateva luni dupa ce a fost acuzat ca a vrut sa evite sa fie trimis pe front, relateaza AFP și News.ro . ”El a luat aceasta decizie.…

- Din documentele americane scurse in presa rezulta ca Egiptul planuia sa aprovizioneze in secret Rusia cu rachete și muniție. Un document din 17 februarie care pretinde ca rezuma conversațiile dintre președintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sisi, și inalți oficiali militari egipteni noteaza cum al-Sisi…