- Kremlinul a anuntat joi ca sunt in desfasurare discutii in vederea unui eventual schimb de detinuti intre Washington si Moscova in care sa fie implicat si jurnalistul american Evan Gershkovich, acuzat de spionaj si incarcerat in Rusia de aproximativ un an, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Tribunalul municipal din Moscova a prelungit marti pana la 30 iunie arestarea preventiva a jurnalistului american Evan Gershkovich, acuzat de spionaj impotriva Rusiei, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Zeci de rusi s-au adunat duminica la mormantul lui Aleksei Navalnii de la Moscova pentru a-l alege simbolic pe liderul defunct al opozitiei in ultima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, relateaza Reuters. Navalnii, cel mai dur critic al lui Vladimir Putin, a murit luna trecuta intr-o inchisoare…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat marti ca a vorbit prin telefon cu Paul Whelan, un fost puscas marin inchis de 5 ani in Rusia pentru spionaj, transmit AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. ‘Ieri am vorbit cu Paul Whelan prin telefon’, a spus Blinken, afirmand ca eforturile Statelor…

- Interviul cu presedintele rus Vladimir Putin realizat de prezentatorul american Tucker Carlson, un apropiat al lui Donald Trump, va fi difuzat joi pe site-ul sau, a anuntat miercuri aceasta fosta vedeta de televiziune pe contul sau de Instagram, noteaza AFP. Interviul va fi publicat la ora 18.00, ora…

- Un tribunal din Moscova a prelungit vineri cu doua luni, pana pe 30 martie, detentia provizorie a lui Evan Gershkovich, jurnalistul american al Wall Street Journal, arestat la sfarsitul lunii martie 2023 in Rusia pentru „spionaj”, acuzatie respinsa de apararea sa, relateaza AFP, preluata de Agerpres.