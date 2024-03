NATO construieşte în România cea mai mare bază militară din Europa Alianța militara a inceput sa construiasca in Romania cea mai mare baza militara de pe continent. NATO urmarește sa-și consolideze astfel capacitațile de la Marea Neagra, pentru a contracara activitatea Rusiei in regiune. Acest proiect – estimat la 2,7 miliarde de dolari – vizeaza o extindere a celei de-a 57-a baze aeriene a armatei romane, Mihail Kogalniceanu, situata in apropiere de orasul port Contanta. This is what the largest NATO base in Europe will look like, the cost of construction is E2.5 billion, it has already begun to be built on the territory of Romania near the city of Constanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

