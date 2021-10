Stiri pe aceeasi tema

- „Libertate! Libertate!”, au scandat manifestantii. Unii strigau ”Nu suntem violenti, coborati scuturile!”.Politia a reusit sa elibereze intrarea in port dupa mai multe ore, dupa ce a impins manifestantii intr-o parcare din apropiere.Docherii au indemnat vineri la greva, in pofida faptului ca se pot…

- Intervenție in forța a poliției italiene asupra celor care protestau fața de introducerea certificatului verde in portul Trieste din nordul țarii. Protestatarii au folosit tunuri cu apa pentru a-i impraștia pe manifestanți. In portul Trieste zeci de manifestanți protesteaza fața de folosirea certificatului…

- Politia italiana a recurs luni la tunuri cu apa si gaze lacrimogene, la Trieste, un port in nord-estul Italiei, impotriva unor manifestanti impotriva certificatului sanitar - obligatoriu la locul de munca incepand de vineri, relateaza Euronews, potrivit news.ro. Zeci de politisti antirevolta…

- Italienii s-au grabit in weekend sa descarce certificatul verde COVID, dupa ce acesta a devenit obligatoriu la locul de munca. Mulți au ales varianta testarii, pe care trebuie sa o repete o data la doua-trei zile, dar unii au acceptat sa se vaccineze, dupa cum arata statisticile oficiale, citate de…

- Dupa mai multe zile de proteste ale activistilor si muncitorilor din portul italian Trieste (nord) împotriva certificatului verde recent introdus, politia a intervenit luni pentru a elibera zona, transmite dpa.Politisti cu casti si scuturi, dotati cu tunuri cu apa, s-au aliniat luni dimineata…

- Protestul autorizat sambata in centrul Romei, la care au participat mii de oameni, s-a transformat intr-o „gherila urbana”, dupa ce cateva sute de participanți s-au desprins din mars, incercand sa ajunga la sediul guvernului, scrie Corriere della Sera. Mii de persoane au protestat in capitala Italiei,…

- O manifestatie neautorizata impotriva restrictiilor anti-COVID-19 care a reunit aproape o mie de persoane joi seara la Berna, capitala Elvetiei, s-a soldat cu altercatii intre politisti si participanti, noteaza AFP preluat de agerpres. "Au avut loc altercatii in cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive…