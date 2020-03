Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Buzau invața online dupa programul normal de la școala, in condițiile in care exista la nivel local exista un sistem digitalizat gandit pentru situațiile in care elevii nu pot ajunge la școala, precum inzapezirile, potrivit Mediafax.Primarul din Buzau, Constantin Toma, a declarat,…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Prezentarea oficiala a Școlii Gimnaziale Ciugud – prima școala școala smart din mediul rural din Romania. „Nu lasați sa piara școala de la țara!” Prezentarea oficiala a Școlii Gimnaziale Ciugud – prima școala școala smart din mediul rural din Romania. „Nu lasați sa piara școala…

- E oficial! Toate școlile din Romania vor fi inchise din 11 martie. Vezi cand vor reveni elevii la școala Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a decis, in urma cu puțin timp, ca toate școlile din Romania sa se inchida incepand de miercuri, 11 martie pana pe 22 martie . Insa, in funcție…

- Faima singurei școli smart din mediul rural din Romania a ajuns pana la București. Surse din cadrul Primariei Ciugud au declarat pentru Alba24.ro ca marți, 10 martie, ministrul Educației, Monica Anisie, va vizita școala smart din localitate. Pe langa primarul Gheorghe Damian și alți reprezentanți ai…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a spus, sambata, tinerilor din partid, prezenti la Scoala de Iarna a TLDE, de la Brasov, ca, pentru a nu deveni dependenti de functia publica, le recomanda sa-si termine studiile si sa nu-si abandoneze profesia, mentionand ca exista, in prezent, oameni politici,…

- Primarul din Ciugud, Gheorghe Damin a transmis luni seara un mesaj președintelui Klaus Iohannis despre problemele semnalate in școlile romanești. In numele primarilor comunitaților rurale din țara, Damian a explicat, in cadrul unei intruniri a asociației comunelor din Romania (ACoR), ca școala de la…

- Prima școala ”smart” din mediul rural din Romania funcționeaza de la inceputul acestui an școlar, la Ciugud. Inițial, administrația locala intenționa doar sa renoveze cladirea insa primarul Gheorghe Damian și-a dat seama ca exista o problema: parinții din satele comunei iși duceau copiii la școlile…

- Un influent lider spiritual intenționeaza sa construiasca, in centrul Rusiei, cea mai mare biserica ortodoxa din lume, potrivit Hotnews. Printre finanțatori ar urma sa se afle și investitori din China. In ciuda marimii sale impresionante, biserica din Rusia va fi mult mai scunda decat Catedrala Manturii…