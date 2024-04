Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 6 zile de cautari, Ana tanara insarcinata este de negasit. Șoferul mașinii in care aceasta a urcat, declara ca aceasta ar fi coborat imediat dupa ce și-a dat seama ca a urcat intr-o alta mașina. Potrivit canal5 , șoferul fordului „este fost polițist, care a mai activat la Penitenciarul Nr.10 de…

- De 5 zile, polițiștii sint in alerta și cauta neincetat tinara disparuta de pe o strada din Orhei, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, noteaza Noi.md. Mașina in care a urcat fata a fost localizata, iar șoferul acesteia a fost identificat și gasit, dupa ce polițiștii au stopat și au verificat fiecare…

- Ion Mocanu, iubitul Anei, tanara de 19 ani din Orhei, disparuta de cinci zile, dupa ce a urcat intr-o mașina la o stație de așteptare din oraș, a facut primele declarații pentru Canal 5 despre ce a discutat cu fata, inainte ca aceasta sa dispara. Mai mult, tanarul a aratat ultimul mesaj al Anei in care…

- Cum s-a intamplat tragediaConflictul a izbucnit in noaptea de 4 aprilie, cand, potrivit poliției, Cristian Ionuț ar fi avut un schimb de replici cu un șofer de 21 de ani. Situația a escaladat rapid: Cristian, avand un cuțit in mana, conform raportului inițial al poliției, s-ar fi urcat pe capota mașinii…

- Coliziune intre un autoturism si doua autocamioane la iesirea de pe A1, in Argeș: Șoferul masinii a fost ranitUn autoturism si doua autocamioane au intrat in coliziune, marti, la iesirea de pe autostrada A1, in zona localitatii Bascov, soferul autoturismului fiind ranit.Potrivit Centrului…

- Caz revoltator in județul Cluj. Primarul unei comune, care s-a urcat beat la volan și a provocat un accident, a fost testat cu aparatul etilotest de polițiști abia dupa 3 ore de la impact. Șoferul lovit l-a filmat pe primar cum manca zapada ca sa scape de alcoolemie. Accidentul a avut loc pe un drum…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de marți spre miercuri pe DN14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Un bebeluș in varsta de 8 luni și un barbat de 29 de ani au murit pe loc. O tanara de 17 ani a ajuns in stare grava la spital, scrie cotidianul local Ora de Sibiu.Accidentul s-a produs in jurul…