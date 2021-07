Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie greu de descris s-a petrecut in familia Gangtang din China in urma cu 24 de ani. Un cuplu a trait trauma vieții lor atunci cand au realizat ca le-a fost rapit copilul chiar din fața casei. Zeci de ani, tatal acestuia, Guo Gangtang l-a cautat neincetat in numeroase țari. Destinul a vrut sa…

- Un chinez si-a regasit fiul, rapit cand era copil, dupa o cautare de 24 de ani in timpul careia a parcurs 500.000 de kilometri pe motocicleta de-a lungul Chinei, au anuntat marti autoritatile, potrivit BBC. Fiul lui Guo Gangtang avea varsta de doi ani si cinci luni cand a fost rapit din fata domiciliului…

- Traficul de copii a inflorit in China in ultimele decenii, ca urmare a aplicarii așa-numitei politici „un singur copil”, in condițiile in care preferința tradiționala a cuplurilor este pentru baieți.Dupa efectuarea unui test ADN, poliția i-a spus lui Guo ca un tanar profesor de 26 de ani, care locuia…

- Un chinez si-a regasit fiul, rapit cand era copil, dupa o cautare de 24 de ani in timpul careia a parcurs sute de mii de kilometri pe motocicleta de-a lungul Chinei, au anuntat marti autoritatile, relateaza AFP. Fiul lui Guo Gangtang avea varsta de doi ani si cinci luni cand a fost rapit din fata domiciliului…

- Liderii Coreei de Nord si Chinei au schimbat mesaje in care au promis sa consolideze cooperarea bilaterala cu ocazia aniversarii tratatului bilateral de prietenie, cooperare si asistenta reciproca, a informat duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA, transmite Reuters. Intr-un mesaj adresat…

- Presedintele american Joe Biden considera ca a marcat puncte in vointa sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente impotriva Chinei si intentioneaza sa se intalnesca cu omologul sau chinez Xi Jinping, a nunta Casa Alba, relateaza AFP.

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis sase oameni si a ranit 14 in Anqing, oras din estul Chinei, a anuntat duminica postul public de televiziune CCTV, citat de AFP. Crima s-a produs sambata dupa-amiaza pe strazile din Anqing, oras situat la 1.200 kilometri sud de Beijing, in provincia Anhui.Atacul a…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, va participa la un summit virtual asupra climei organizat saptamana aceasta de Joe Biden. Anunțul a fost facut de Ministerul chinez de Externe, in condițiile in care relațiile dintre cele doua țari raman tensionate, relateaza AFP, citata de Agerpres.