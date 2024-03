Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz de pasageri s-a ciocnit marti de peretele unui tunel in provincia Shanxi din nordul Chinei, provocand moartea a 14 persoane si ranirea altor 37, a anuntat miercuri presa de stat chineza, citata de Reuters.Potrivit autoritatilor locale, accidentul a avut loc la ora 14:37 (06.37 GMT) pe autostrada…

- Un polițist din Vaslui a ajuns la spital in stare extrem de grava dupa ce a fost mușcat in repetate randuri de un caine chiar in curtea secției de poliție. Omul legii a fost atacat de un ciobanesc caucazian care scapase din curtea unei firme invecinate cu secția de poliție

- Un procuror din judetul Dolj, dar si un polisist sunt cercetati intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni de coruptie. Tot in cadrul aceluiași dosar au fost efectuate 8 percheziții in judetele Olt si Dolj. Dosar de corupție in județul Dolj Procurorul a ajuns in atenția autoritaților dupa ce ar…

- Politistii ilfoveni au dispus retinerea, pentru 24 de ore, fata de trei barbati, in cazul furtului unui pistol letal si 24 de cartuse, precum si mai multor bijuterii, dintr-o casa din orasul Voluntari. „La data de 18 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au fost conduse patru…

- ”Armata Populara de Eliberare a Chinei mentine o vigilenta sporita in orice moment si va lua toate masurile necesare pentru a zdrobi ferm tentativele de «independenta ale Taiwanului» indiferent ce forma vor lua”, ameninta intr-un comunicat un purtator de cuvant al ministerului chinez, Zhang Xiaogang.…

- In a treia ședința plenara a celei de a 20-a Comisii Centrale de Control al Disciplinei din China s-a adoptat la data de 10 ianuarie un comunicat. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale Xi Jinping a participat…

- Afacerile din China se confrunta cu dificultati, iar persoanele care iși cauta serviciu au probleme in gasirea unui loc de munca, a recunoscut presedintele Xi Jinping in timpul discursului sau de duminica, in ajunul Anului Nou, transmite CNN. Este pentru prima data cand acesta vorbește despre provocarile…