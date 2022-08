Stiri pe aceeasi tema

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Asa-numitul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitaly Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta. Ignatiev a facut referire la necesitatea de a aplica rezultatele unui „referendum”, desfasurat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa” a gazelor din Rusia, transmite dpa, citata de Agerpres. Sefa executivului european a declarat ca Comisia intentioneaza sa anunte planuri de urgenta la nivelul UE,…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita Bucurestiul, in perioada 30 mai – 10 iunie, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anuntat, miercuri, reprezentantul regional…

- Rusia va analiza posibilitatea de a face schimb de luptatori din Batalionul Azov, luat prizonier, pentru Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat sambata un deputat si negociator rus, Leonid Slutki, citat de lefigaro.fr. „Vom studia problema”, a spus Slutki, membru al delegatiei…

- Un deputat rus, care face parte din delegația Rusiei in negocierile de pace cu Kievul, a declarat ca Rusia ar trebui sa ia in considerare pedeapsa cu moartea pentru luptatorii „naționaliști” din regimentul ucrainean Azov, potrivit Sky News. In cadrul unei dezbateri in camera inferioara a parlamentului…