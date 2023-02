Stiri pe aceeasi tema

- Un supravietuitor a fost scos de sub daramaturi vineri, la 278 de ore dupa seismul care a devastat, pe 6 februarie, Turcia, a anuntat pe Twitter ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit AFP.Barbatul, Hakan Yasinoglu, care are 45 de ani, potrivit postului privat de televiziune NTV, a fost descoperit…

- O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Tanara de 17 ani a…

- Clubul de handbal masculin CSU Suceava a anuntat ca in cursul zilei de luni a fost gasit trupul neinsufletit al fostului jucator Cemal Kutahya. Acesta a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul care a avut loc in urma cu o saptamana in Turcia. Potrivit impresarului sau, au fost gasite si trupurile…

- La aproape o saptamana de la cutremurele devastatoare care au lovit Turcia si Siria vecina, echipele de salvatori inca reușesc sa scoata de sub daramaturi oameni in viața. Dar șansele de a gasi alți supraviețuitori scad dramatic, in condițiile in care bilanțul celor care și-au pierdut viața in urma…

- Salvatorii au reusit sa-l scoata in viata pe baietel dintr-o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa 140 de ore. Ei si-au dat seama ca exista un copil inca in viata sub daramaturi atunci cand l-au auzit plangand, informeaza Agerpres. Umutlu bekleyisin sonunda bir mucize daha...Hatay\"da enkaz altinda…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- O femeie in varsta de 50 de ani, un barbat de 41 de ani și un bebeluș de doua luni au fost scoși in viața, sambata, de sub moloz, in provincia turca Hatay, informeaza agențiile de presa. Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit…