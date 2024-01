Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Citește și: A murit copilul de un an și jumatate care s-a inecat cu mar la creșa Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii […]

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…

- O femeie in varsta de 70 de ani a murit dupa ce a cazut la finalul unui concert al cantarețului britanic Robbie Williams din Sydney, Australia, joia trecuta, transmite BBC. Ea a cazut pe șase randuri de scaune in timpul spectacolului de pe stadionul Allianz și a suferit rani grave la cap. Femeia a fost…

- O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…