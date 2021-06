Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat marti dimineata, pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu-Deva, in zona localitatii Sibot, dupa ce o masina incarcata cu bauturi s-a rasturnat, ulterior izbucnind un incendiu. Nicio persoana nu a fost ranita. Pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 339, pe sensul…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- O cisterna incarcata cu motorina și un autoturism s-au ciocnit violent, marți, pe DN 24A Barlad-Huși, in apropierea comunei Zorleni, din județul Vaslui. Cisterna s-a rasturnat pe carosabil. In varsta de 18 ani, șoferița autoturismului a ramas incarcerata. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit,…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…