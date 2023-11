VIDEO. Spitalul transformat în cimitir. Câinii mănâncă din cadavre pe holuri Situația in Gaza devine tot mai critica, in ce-a de cincea saptamana de razboi dintre Israel și Hamas. Al-Shifa, cel mai mare spital din Fașie, devine pe ora ce trece exact cum avertizasera medicii in urma cu doua saptamani: un adevarat cimitir. Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite (OMS) spun ca pe holuri sunt ingramadite cadavre in […] The post VIDEO. Spitalul transformat in cimitir. Cainii mananca din cadavre pe holuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

