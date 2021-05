Stiri pe aceeasi tema

- Lidera conservatorilor din regiunea Madrid, care a sfidat luni de zile guvernul central prin mentinerea deschise a barurilor si a magazinelor in timpul pandemiei de Covid-19, a castigat marti alegerile regionale, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, transmite Reuters. Isabel…

- Ministrul socialist spaniol al turismului, Reyes Maroto, a primit un plic continand "un cutit insangerat", la cateva zile dupa ce scrisori de amenintare cu moartea, impreuna cu gloante, au fost trimise altor cateva personalitati de stanga, a afirmat luni o inalta responsabila socialista, potrivit…

- Spania se așteapta sa iși lanseze propriul vaccin anti-COVID-19 inainte de incheierea acestui an, potrivit premierul Pedro Sanchez citat de Euractiv . Sanchez a declarat ca un vaccin candidat dezvoltat de compania spaniola Hipra este unul dintre cele mai promițatoare seruri anti-Covid dezvoltate in…

- Doi fosti premieri spanioli, Mariano Rajoy si Jose Maria Aznar, vor fi audiati miercuri intr-un proces stanjenitor pentru formatiunea lor, Partidul Popular (PP), si legat de contabilitatea sa paralela, noteaza AFP. Mariano Rajoy, in fruntea guvernului intre 2011 si 2018, si Jose Maria Aznar (1996-2004),…

- Deputatii spanioli au aprobat joi, in forma definitiva, legalizarea eutanasiei si a sinuciderii asistate in cazul persoanelor cu boli grave, incurabile sau invalidante care vor sa isi puna capat suferintelor, transmit Reuters si AFP, punctand ca Spania devine a patra tara din Uniunea Europeana care…

- Partidele separatiste si-au consolidat duminica majoritatea in parlamentul regional si par in masura sa ramana la putere in Catalonia, in urma unui scrutin marcat de pandemie si castigat de candidatul prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, noteaza AFP. Dincolo de politica, imaginea care va ramane din…

- In Catalonia, scena unei tentative de secesiune de Spania in 2017, au loc duminica alegeri regionale intr-un context dominat de epidemie si in urma carora prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, spera dislocarea de la putere a separatistilor, noteaza France Presse. Alegerile - mentinute de…

