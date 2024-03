VIDEO Se montează parapete pe role pe drumuri din județele Brașov și Sibiu Drumarii brasoveni monteaza parapete pe role, pe mai multe drumuri din județele Brașov și Sibiu. DRDP Brasov anunta ca in aceasta perioada se monteaza parapete pe role pe mai multe tronsoane de pe DN 1 intre județele Brașov și Sibiu, dar si pe DN 13 . Lucratorii de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov vor monta, in acest an, parapete pe role pe o distanța totala de 3 kilometri, pe diferite sectoare de drum național din județueleBrașov și Sibi. Potrivit drumarilor, parapetele pe role imbunatațesc siguranța in cazul derapajelor și accidentelor rutiere „Montam parapet pe role… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 19 – 25 februarie, 43,3% dintre cazurile COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Brasov. aIn aceasta perioada, au fost inregistrate 977 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2…

- Accident rutier, Timisul de Jos (zona Petrom) in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma accidentului au rezultat 4 victime, dintre care 2 copii. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanta SAJ si un echipaj cu apa si spuma. Se intervine pentru acordarea asistentei medicale. Toate…

- Muzeul Casa Muresenilor organizeaza in „Vacanța de schi” a copiilor trei ateliere de educație muzeala. Trei ateliere de educatie muzeala propun cei de la Muzeul Casa Muresenilor in „ Vacanta de schi ” a elevilor, care are va fi in perioada 26 februarie – 1 martie. Cele trei ateliere pentru copii organizate…

- Producatorul german de componente auto si anvelope Continental AG a anuntat miercuri ca va reduce personalul care se ocupa cu cercetarea si dezvoltare (R&D) in cadrul diviziei sale de automotive, cu 1.750 de posturi la nivel mondial pana la finele lui 2025, masura facand parte dintr-o restructurare…

- Consiliul Județean Brasov a aprobat, a inceputul acestui an, Protocolul intre Județul Brașov și Compania Naționala de Cai Ferate „C.F.R.“ pentru implementarea proiectului „Realizare conexiune feroviara cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”. Proiectul prevede realizarea unei variante de conectare…

- Minus 22,9 grade Celsius s-au inregistrat luni dimineata in orasul Intorsura Buzaului, județul Covasna, fiind cea mai scazuta temperatura din tara, transmite Agerpres. Potrivit meteorologului Ovidiu Campean, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud din Sibiu, si urmatoarele nopti vor fi…

- Doua fete care erau cazate la un camin din Sibiu au folosit cearșafurile de pe paturi ca sa iasa pe geam, de la etajul intai. Doreau sa mearga la club, dar una a ajuns la spital, relateaza TVR Info. Adolescenta a cazut, s-a lovit și are un picior rupt. Conducerea liceului, caruia ii aparține internatul,…

- Muzeul Brukenthal din Sibiu va putea fi vizitat gratuit in mai multe zile din acest an, iar reprezentanții muzeului au facut cunoscut calendarul zilelor cu acces gratuit pentru public in anul 2024, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Brașov. Astfel, duminica, 25 februarie, data oficiala…