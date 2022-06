Un sarpe a intrat in Spitalul Orasenesc Bals, jandarmii fiind solicitati sa intervina pentru a-l scoate din unitatea medicala. Reptila a intrat pe usa de acces a personalului si s-a refugiat intr-o sala de mese. Potrivit olt-alert.ro, o reptila a patruns in Spitalul Orasenesc Bals. Sarpele, lung de un metru, a patruns in unitatea de medicala […] The post VIDEO. Șarpe descoperit in sala de mese a Spitalului Orașenesc din Balș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .