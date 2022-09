4 tornade au avut loc ieri in regiunea Kursk, Rusia. Doua persoane au murit dupa ce uraganul a strabatut regiunea Kursk. 87 de localitați au ramas fara energie electrica. Acest lucru este raportat de mass-media rusa. O alta inregistrare a unei tornade in L’gov, regiunea Kursk, Rusia, care s-a petrecut azi noapte. Intreaga casa a […] The post VIDEO. Rușii in alerta: nu din cauza razboiului, ci din cauza tornadelor care au ”luat cu asalt” țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .