Digitalizarea ANAF, cu care s-au tot laudat guvernele care s-au perindat in ultimii ani, este, de fapt, un simulacru. In realitate, nici macar aplicațiile banale nu funcționeaza prin direcțiile Fiscului, fapt care permite o reducere majora a incasarilor la buget. Mai mult, unele aplicații sunt atat de prost facute, incat nu sesizeaza cum firmele iși […] The post Digitalizarea ANAF, praf și pulbere. Nici aplicațiile banale nu funcționeaza first appeared on Ziarul National .