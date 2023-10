Stiri pe aceeasi tema

- Rusia urmarește sa sparga apararea ucraineana in sectorul Kupiansk-Liman al frontului din nord-estul Ucrainei, dupa o creștere brusca a luptelor in zona, a declarat luni comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, Oleksandr Sirskii. Luni seara, cinci avioane de lupta ale trupelor ruse au lansat bombe…

- Armata rusa a declanșat de cateva zile o ofensiva in regiunea Donețk, in apropiere de localitatea Adviivka. Modul in care militarii Moscovei iși desfașoara in prezent acțiunile ofensive din zona arata „capacitatea forțelor ruse de a invața și a de aplica lecțiile tactice insușite pe frontul ucrainean”,…

- Trei persoane au fost ucise in atacurile Rusiei asupra regiunilor Zaporojie și Herson din sudul Ucrainei, in timpul nopții trecute. Rușii au lansat, de asemenea, mai multe atacuri asupra regiunilor Nikopol și Sumi. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului apropierea iernii nu va opri neaparat…

- Armata ucraineana a distribuit o noua inregistrare video spectaculoasa care arata cum un atac cu sisteme HIMARS a surprins un grup de soldați ruși tocmai in timp ce incarca in camioane rachete pentru elicopterele de atac „Alligator”. „Salutari de la HIMARS. Distrugerea unui depozit rus de muniții in…

- Cel puțin 17 oameni au murit, inclusiv un copil, iar 32 sunt raniți, dupa ce o racheta ruseasca a cazut intr-o piața plina de oameni din Donețk. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Acesta este momentul in care o racheta ruseasca S-300 a cazut in centrul orașului industrial…

- Eforturile Kremlinului de a paraliza livrarile de produse alimentare ale Ucrainei au succes, o treime din exporturile de cereale ale tarii fiind suprimate de cand au fost blocate efectiv porturile sale de la Marea Neagra, luna trecuta, transmite Bloomberg. Scaderea marcheaza un obstacol major pentru…

- Forțele ruse au incercat sa restabileasca pozițiile pierdute in direcțiile Bahmut, Miner și Zaporojie in aceste zile, dar fara succes, a transmis duminica Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De cealalta parte, Vladimir Rogov, un oficial prorus instalat de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie,…

- Armata ucraineana a facut progrese „semnificative din punct de vedere tactic” pe doua linii principale de ofensiva in sudul Ucrainei, relateaza „The New York Times”... The post Armata ucraineana avanseaza pe frontul de sud. Rușii se retrag pe a doua linie fortificata din sudul regiunii Donețk appeared…