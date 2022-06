Primul pod rutier intre Rusia și China a fost deschis pentru transportul de marfa vineri, intr-o perioada in care Moscova se apropie tot mai mult de Beijing, pe fondul crizei in relația cu Occidentul, din cauza razboiului din Ucraina. Podul, care leaga orasul rus Blagovescensk de orasul chinez Heihe, peste raul Amur – cunoscut in […] The post VIDEO. Rusia și China și-au construit un pod pentru transportul de marfa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .